Après treize journées de Liga, le FC Barcelone aborde ce nouveau rendez-vous en occupant la deuxième place du championnat. L’équipe compte 31 points grâce à dix victoires, un match nul et deux défaites. Le seul revers du groupe dirigé par Hansi Flick a été concédé contre le Real Madrid, actuel leader avec un point d’avance. Barcelone reçoit cet après-midi le Deportivo Alavés pour le compte de la 14ᵉ journée. Le coup d’envoi est prévu à 16 h 15 au Spotify Camp Nou. Le match sera diffusé sur beIN SPORTS 2.

Barcelone veut repartir après sa chute européenne

Après leur défaite face au Real Madrid, Lamine Yamal et ses coéquipiers ont su réagir en championnat. Ils ont enchaîné trois victoires successives : Elche (3-1), Celta Vigo (2-4) et Athletic Bilbao (4-0). Ces succès ont permis au club catalan de rester au contact du leader.

La dynamique s’est toutefois interrompue en milieu de semaine lors de la cinquième journée de l’UEFA Champions League. Barcelone a subi une lourde défaite sur la pelouse de Chelsea (3-0). L’équipe aborde donc la rencontre face à Alavés avec la volonté de retrouver de la maîtrise avant la trêve européenne.

Alavés dans une période difficile

Le Deportivo Alavés a évité la relégation de peu la saison passée. Le club basque occupe aujourd’hui la 14ᵉ place de la Liga avec 15 points, issus de quatre victoires, trois nuls et six défaites. L’équipe traverse une période compliquée et n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs de championnat.

Les joueurs d’Eduardo Coudet restent sur deux défaites consécutives : Girona (1-0) puis Celta Vigo (0-1). Leur avance sur la zone rouge est limitée à quatre points. Ce déplacement à Barcelone représente un nouveau défi pour un groupe qui cherche à retrouver de la stabilité.

Chaîne et horaire du match

Barcelone – Alavés, rencontre de la 14ᵉ journée de Liga, se joue ce samedi 29 novembre à 16 h 15, heure française. Le match se déroule au Spotify Camp Nou. La diffusion est assurée par la chaîne beIN SPORTS 2.