Cristiano Ronaldo, la star portugaise de 40 ans, a été sanctionné par la FIFA pour son geste lors du match Portugal-Irlande. L’instance internationale a infligé à “CR7” un match ferme et deux rencontres avec sursis. La suspension a déjà été purgée et Ronaldo pourra participer au Mondial-2026 avec sa sélection.

Le geste à l’origine de la sanction

Lors de la défaite 2-0 du Portugal à Dublin, Ronaldo avait donné un coup de coude à Dara O’Shea. Cette expulsion marque la première fois que le quintuple Ballon d’Or est expulsé en sélection nationale. La FIFA a rappelé que cette décision s’inscrivait dans le cadre de l’article 27 de son code disciplinaire.

Suspension ferme et sursis

Le match ferme a été purgé lors de la rencontre suivante contre l’Arménie. Cette rencontre a également permis au Portugal de valider sa qualification pour les prochains tournois. Les deux autres matches prévus sont suspendus pour un an. La FIFA précise :

“Si Cristiano Ronaldo commet une autre infraction de nature et de gravité similaires pendant la période de sursis, la suspension prévue sera automatiquement révoquée et les deux matches restants devront être purgés immédiatement.”

Cap sur le Mondial-2026

Ronaldo participera ainsi à sa sixième Coupe du monde, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu le 5 décembre.

Cette suspension ne compromet donc pas la présence du joueur portugais à l’événement. Les prochains matches officiels pourraient toutefois activer le sursis si Ronaldo venait à commettre une nouvelle infraction grave.