La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que le tirage au sort des qualifications pour la CAN 2027 se tiendra le 19 décembre 2025 à 19h00 (heure tunisienne). Cet événement marquera le lancement officiel du parcours qualificatif pour la 36e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Format des éliminatoires

Les équipes engagées seront réparties en 13 groupes de 3 ou 4 sélections. À l’issue de cette phase de groupes :

Les 13 vainqueurs se qualifieront directement pour la phase finale.

Les 3 meilleurs deuxièmes rejoindront également les nations qualifiées.

Les autres meilleurs deuxièmes s’affronteront dans un tour de barrage en matchs aller-retour pour les dernières places disponibles.

Cette organisation permettra de déterminer l’ensemble des équipes qui participeront à la phase finale de la CAN 2027 aux côtés des pays hôtes : Kenya, Tanzanie et Ouganda.

Calendrier et contexte

Les éliminatoires débuteront en mars 2026, avec les deux premières journées programmées dès le coup d’envoi de la compétition.

Parallèlement, la 35e édition de la CAN 2025 se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, avec 24 nations participantes, dont la Tunisie. Cette édition servira de transition avant le lancement des qualifications pour le tournoi 2027.