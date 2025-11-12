La sélection tunisienne affronte ce mercredi la Mauritanie en match amical au stade olympique Hammadi Agrebi de Radès, dans le cadre de sa préparation à la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Les Aigles de Carthage veulent confirmer leur dynamique

La sélection tunisienne souhaite lancer sa série de matchs préparatoires — face à la Jordanie, puis au Brésil — par une victoire convaincante.

Un historique largement favorable

Depuis 1995, les Aigles de Carthage n’ont jamais perdu contre la Mauritanie : 9 victoires et 4 matchs nuls en 14 confrontations.

Chaîne et horaire du match

Le coup d’envoi sera donné à 17h45 . La rencontre sera diffusée en direct sur Watania 1