Le Real Madrid a confirmé, samedi soir au Santiago-Bernabéu, sa domination sur la Liga en s’imposant nettement face à Valence (4-0). Portés par un Kylian Mbappé étincelant, auteur d’un doublé, les Madrilènes continuent d’imposer leur rythme dans un championnat qu’ils semblent maîtriser de bout en bout.

Mbappé encore décisif

Moins d’une semaine après sa victoire dans le Clásico contre le FC Barcelone (2-1), le Real a livré une nouvelle démonstration collective. Dès la 19e minute, Mbappé a ouvert le score, avant de doubler la mise à la 31e, confirmant sa forme exceptionnelle depuis le début de la saison. Jude Bellingham (44e) et Álvaro Carreras (82e) ont complété la large victoire merengue.

Une supériorité sans partage

Face à une équipe de Valence en crise, actuelle 18e du classement, les hommes de Xabi Alonso n’ont jamais tremblé. Maîtrise technique, pressing haut et transitions rapides ont étouffé les visiteurs, incapables de répondre à l’intensité madrilène. Le Real, désormais bien en place sous la houlette de son entraîneur, affiche une solidité collective impressionnante.

Le Real s’envole au classement

Avec 10 victoires en 11 journées pour une seule défaite, le Real Madrid conforte sa position de leader avec 30 points. Les Madrilènes creusent ainsi un écart provisoire de huit longueurs sur le FC Barcelone, qui affronte Elche ce dimanche au stade olympique Lluís Companys.