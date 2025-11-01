Le joueur tunisien Moez Chargui (141e mondial) disputera, ce samedi, une rencontre décisive contre le Français Tom Paris (227e) dans le cadre des demi-finales du tableau de qualification du Moselle Open, tournoi ATP 250 organisé à Metz.

Une étape cruciale pour intégrer le tableau final

Cette confrontation pourrait permettre à Chargui d’accéder au tableau principal, objectif majeur pour conclure sa saison sur une note positive. Le joueur tunisien, en progression constante sur le circuit secondaire, tentera de confirmer face à un adversaire moins bien classé mais réputé solide sur surface dure.

Un parcours contrasté ces dernières semaines

Avant de rejoindre Metz, Chargui avait participé au tournoi Challenger de Bratislava 2 (Slovaquie), où il a été éliminé dès le premier tour par l’Américain Eliot Spizzirri (100e mondial) en deux sets (7-6, 6-2). Une défaite frustrante qu’il espère effacer lors de ce nouveau rendez-vous.

Une saison marquée par trois titres

Le joueur de 31 ans réalise toutefois une saison réussie, marquée par plusieurs trophées :

le Challenger d’Hersonissos (Grèce),

le Challenger de Porto (Portugal),

et le Future International de Monastir (Tunisie).

Ces succès lui ont permis de grimper dans la hiérarchie mondiale et d’envisager désormais une qualification directe sur certains tournois ATP.

Chargui, actuellement meilleur représentant tunisien sur le circuit masculin, poursuit ainsi son ambition d’intégrer le top 100 mondial à moyen terme.