À l’occasion de son cinquantenaire, le Salon Equip’Auto affirme plus que jamais sa vocation: rassembler l’ensemble de la filière auto autour des grands défis technologiques et industriels. Interview avec Aurélie Jouve – Directrice du Salon Equip’Auto

À l’occasion de son cinquantenaire le salon a-t-il enregistré une affluence record?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Nous avons 1.400 exposants nous sommes sur 5 pavillons avec une surface développée de 100.000 m2, c’est plus important qu’en 2019, année du Covid, qui est notre année de référence.

De plus la participation internationale est de 55 % avec 48 % de nouvelles entreprises sur de nouveaux secteurs d’activité. Le salon est resté fidèle à son ADN avec un positionnement après-vente, pièces de rechange et équipements de garage. Mais nous avons la chance d’accueillir des infrastructures de recharge destinées aux véhicules électriques avec en plus une partie digitale.

Les prix de l’innovation motivent ils les exposants ?

Ils nous le démontrent avec un niveau de qualité et des inventions de rupture. Pour cette édition 2025 nous avons reçu 170 candidatures pour les prix de l’innovation. Le panel des lauréats est impressionnant.

Quelles sont les nouvelles tendances ?

À l’évidence il y a l’introduction du moteur électrique. C’est suivi par la robotisation. Et enfin, l’économie circulaire.

Le salon adopte l’approche technologique qui monte en gamme. Et embraye sur l’économie durable.

Comment souligner le caractère l’international du Salon ?

Nous sommes un salon mondial. Et, 55 % de nos exposants viennent des quatre coins du globe. Ils viennent de Thaïlande, de Chine, de Corée, des États-Unis et naturellement de… Tunisie !

Quelle place pour la Tunisie à ‘’Equip Auto’’ ?

Elle a toujours été bien présente. J’observe que sa participation est soutenue par la chambre de commerce et d’industrie tuniso française ainsi que par la FIPA et naturellement par la section économique de l’ambassade.

je vous rappellerai que nous avons commencé notre tournée de presse en Tunisie. Au final je dirais que nous avons un bon partenariat avec votre pays. Nous recevons des exposants de standing autant que d’importants acheteurs.

De notre envoyé spécial à Paris ALI DRISS

WMC – Partenaire du Salon EQUIP AUTO 2025 & membre du Jury des Grands Prix de l’innovation