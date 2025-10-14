Le FC Barcelone a annoncé mardi la blessure de son buteur Robert Lewandowski, victime d’une déchirure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Le club n’a pas précisé la durée de son absence, mais sa participation au Clasico face au Real Madrid, prévu le 26 octobre, semble compromise.

Une indisponibilité estimée entre quatre et six semaines

Selon la presse espagnole, le joueur de 37 ans, ménagé depuis le début de saison pour éviter ce type de blessure, pourrait être éloigné des terrains pendant quatre à six semaines. Lewandowski manquera donc plusieurs rendez-vous importants, dont le match de Liga contre Gérone samedi et la rencontre de Ligue des champions face à l’Olympiakos le 21 octobre.

Un Barça déjà décimé par les blessures

Le champion d’Espagne en titre traverse une période délicate sur le plan médical. Plusieurs cadres de l’effectif sont déjà à l’infirmerie : Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, les gardiens Joan Garcia et Marc-André ter Stegen, ainsi que les milieux Gavi et Dani Olmo.

Si Yamal et Lopez ont repris l’entraînement lundi, leur retour en compétition reste incertain. À cette liste s’ajoute Ferran Torres, récemment libéré par la sélection espagnole en raison d’une gêne musculaire.

Une série d’absences inquiétante avant les grands rendez-vous

Cette nouvelle blessure fragilise un peu plus un effectif déjà amoindri, alors que le FC Barcelone s’apprête à enchaîner plusieurs échéances décisives en Liga et en Ligue des champions. Le staff catalan devra composer sans plusieurs titulaires pour tenter de maintenir le rythme face à ses rivaux directs.