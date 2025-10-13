La Fédération tunisienne de football (FTF) peaufine les derniers détails organisationnels du match amical qui opposera la Tunisie au Brésil en novembre prochain en France, dans le cadre des journées FIFA.

Le président de la FTF, Moez Naceur, a confirmé lundi à l’agence TAP que cette rencontre s’inscrit dans un programme de préparation ambitieux avant la Coupe arabe et la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Des ambitions à la hausse pour les Aigles de Carthage

« La Sélection tunisienne revoit ses ambitions à la hausse après cette 7e qualification à la phase finale de la Coupe du monde, et sans avoir encaissé le moindre but durant les éliminatoires », a déclaré Moez Naceur.

Selon lui, les Aigles de Carthage entendent désormais jouer les premiers rôles sur la scène continentale et arabe.

« La Tunisie est une grande nation de football, et le destin de notre sélection est de viser les titres, tant au niveau arabe qu’africain », a-t-il ajouté, soulignant la volonté de la FTF d’accompagner cette dynamique.

Un test grandeur nature face au Brésil

La confrontation face à la Seleção sera une étape clé dans la préparation de la Tunisie avant deux compétitions majeures :

La Coupe arabe, prévue du 1er au 18 décembre 2025 au Qatar ;

La CAN, qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Ce match offrira aux joueurs tunisiens l’occasion de se mesurer à une référence mondiale du football, tout en testant la cohésion du groupe et les options tactiques du staff technique.

Des précédents à l’avantage du Brésil

Ce sera la troisième confrontation entre les deux sélections.

La première remonte à juin 1973 au stade d’El-Menzah, où le Brésil s’était imposé 4-1.

Leur dernière rencontre, en septembre 2022 au Parc des Princes à Paris, s’était soldée par une défaite 5-1 pour les Tunisiens.

Ce nouvel affrontement offrira donc une chance symbolique de revanche, mais surtout une expérience précieuse pour la jeune génération.