Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Mohamed Ali Nafti a tenu à exprimer sa satisfaction de convergence des vue entre la Tunisie et l’Espagne concernant le génocide dont est victime le peuple palestinien.

Lors de son discours prononcé vendredi soir à la réception organisée à la résidence de l’Ambassadeur du Royaume d’Espagne à Tunis, à l’occasion de la célébration de la fête nationale espagnole, le ministre a réaffirmé le soutien inconditionnel de la Tunisie à la lutte du peuple palestinien pour recouvrer ses droits historiques imprescriptibles et établir un État indépendant sur l’ensemble du territoire palestinien, avec pour capitale Al-Qods Al-Charif, indique un communiqué publié samedi par le département des Affaires étrangères.

Le ministre a par ailleurs mis en avant les liens historiques profonds qui unissent la Tunisie et l’Espagne, soulignant l’importance de ces relations qui s’étendent également à des affinités culturelles et humaines.

Il a également insisté sur l’importance de renforcer la dynamique de coopération et de poursuivre les efforts conjoints afin de hisser davantage les relations bilatérales dans les divers domaines au niveau des aspirations des deux parties, d’autant plus que cette année coïncide avec la célébration du 30ème anniversaire du Traité d’Amitié, de Coopération et de Bon Voisinage entre les deux pays.

Dans ce contexte, Nafti s’est félicité du développement notable qu’a connu l’investissement espagnol en Tunisie au cours des dernières années, rappelant que l’Espagne est le quatrième partenaire de la Tunisie en matière d’investissement.

Par ailleurs, le ministre a insisté sur la nécessité de poursuivre et de renforcer la coopération culturelle et académique, saluant le succès du programme de coopération culturelle Tuniso-Espagnol “Foco País Túnez”, organisé à Madrid durant le premier semestre de cette année.