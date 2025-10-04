Le FC Barcelone devra se passer de son ailier international espagnol, Lamine Yamal, pour une durée estimée entre deux et trois semaines. Le joueur de 18 ans souffre d’une rechute de douleurs au pubis, a annoncé vendredi le club catalan, actuel leader de la Liga.

« Les douleurs au pubis qui gênaient le joueur Lamine Yamal sont réapparues après le match contre le PSG », a précisé le Barça dans un court communiqué.

Absent face à Séville et pour la trêve internationale

Le jeune prodige manquera la rencontre de championnat contre le Séville FC, prévue dimanche, et sera indisponible pendant au moins quinze jours. Cette blessure survient alors même que le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, l’avait convoqué vendredi matin pour les deux matchs de qualification au Mondial 2026.

Yamal ne participera donc pas aux rencontres face à la Géorgie et à la Bulgarie.

Un doute sur sa présence pour le Clasico

L’ailier formé à la Masia est également incertain pour les prochaines échéances avec son club, notamment le Clasico contre le Real Madrid, programmé le 26 octobre. Une absence qui constituerait un coup dur pour Hansi Flick, alors que le Barça cherche à conserver sa première place en championnat.

Tensions entre le Barça et la sélection espagnole

L’entraîneur allemand du FC Barcelone, Hansi Flick, avait déjà pointé du doigt la gestion du joueur par la sélection espagnole. Il avait accusé celle-ci d’avoir « forcé » Yamal à jouer malgré ses douleurs lors de la trêve internationale de septembre.

Ce nouvel épisode pourrait relancer le débat sur la surcharge physique des jeunes talents, régulièrement sollicités entre club et équipe nationale.