Zied Messaoudi, membre de la Fédération Tunisienne de Football, chargé du développement, a annoncé, mercredi, que le président de la FIFA, Gianni Infantino inaugurera en début de l’année prochaine, l’hôtel et le centre médical de la fédération, après l’achèvement des travaux d’aménagement et d’équipement de ces deux batiments réalisés conjointement avec l’instance internationale.

Lors d’une conférence de presse, tenue au siège de la FTF, et consacrée aux grandes orientations de la feuille de route de la Direction Technique Nationale, Messaoudi a précisé que “la Fédération mise sur le travail de base et accorde une priorité à la stratégie mise en place par l’entraîneur national chargé du développement Mondher Kebaier. Il a expliqué que le bureau fédéral a approuvé tous les stages des sélections des jeunes catégories ainsi que des sélections féminines. Ainsi, 51 stages ont été programmés au cours des huit derniers mois, et ce malgré les grands défis financiers. Par ailleurs, des participations satisfaisantes ont été enregistrées pour les différentes sélections, dont la plus notable est la participation attendue de la sélection des moins de 17 ans à la Coupe du monde prévue en novembre au Qatar.

Messaoudi a souligné que la prospection des joueurs de nationalité tunisienne évoluant dans différents championnats étrangers est un choix positif qui portera ses fruits pour les différentes équipes nationales, grâce aux efforts fournis par la Direction Sportive et toutes les parties bénévoles qui collaborent avec elle dans ces pays. Il a également indiqué que toutes les nominations des cadres et staffs techniques des sélections nationales ont été finalisées, y compris la création d’une équipe nationale des moins de 14 ans.

Concernant la préparation de la sélection des U17 en prévision de la prochaine Coupe du monde au Qatar, Massaoudi a indiqué que le onze national entamera lundi prochain un stage en Egypte qui se poursuivra jusqu’au 14 octobre et sera ponctué par deux matches amicaux contre la sélection égyptienne. Il a ajouté que les joueurs effectueront du 22 au 30 ocrobre un autre stage aux Emirats arabes Unis au cours duquel ils affronteront en amical les équipes d’Arabie Saoudite et de Chili.

Quant au financement du programme de la Direction Technique chargée du développement du football tunisien, le membre fédéral a précisé que la FTF a présenté à la FIFA deux programmes de travail pour la promotion du football tunisien, ajoutant que l’instance mondiale a réagi positivement face à ces propositions en promettant d’octroyer les fonds nécessaires.

Pour rappel, la sélection tunisienne U17 évoluera lors du premier tour du Mondial-2025 au Qatar, dans le groupe D aux côtés des Fidji (le 3 novembre), de l’Argentine (le 6 novembre) et de la Belgique (le 9 novembre).