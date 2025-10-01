La présidente de l’Instance générale des assurances, Jouda Khemiri, a annoncé mercredi 1er octobre 2025 sur ExpressFm, l’entrée en vigueur prochaine d’un nouveau système d’assurance automobile. Présenté comme une réforme digitale majeure, il permettra aux assurés de gérer leurs démarches en ligne, via smartphone, sans files d’attente.

Une procédure 100 % numérique

Selon Khemiri, toutes les étapes – de la délivrance des vignettes à la rédaction des procès-verbaux – seront accessibles en quelques clics. L’objectif est de réduire les délais, limiter les déplacements et centraliser les données pour plus de fiabilité.

« Ce projet permettra de gagner du temps et de fluidifier l’accès aux services », a-t-elle déclaré.

Un projet piloté par l’État

Cette réforme s’inscrit dans un projet national, sous la supervision de la présidence du gouvernement. Plusieurs ministères y sont associés : Transport, Intérieur, Finances, en plus de l’Instance générale des assurances et de la Fédération tunisienne des sociétés d’assurances.

L’initiative vise à unifier les informations autour d’une carte unique, dotée d’un QR Code, afin de faciliter la vérification et d’assurer une meilleure transparence.

Service orienté client

Jouda Khemiri a insisté sur la finalité du projet : améliorer l’expérience de l’assuré. Elle a souligné que les efforts conjoints des autorités et des compagnies d’assurance vont dans le sens d’un service modernisé et centré sur le client.

La présidente a également évoqué la coopération continue entre son institution et la Fédération tunisienne des sociétés d’assurances pour développer de nouvelles solutions adaptées aux besoins des usagers.

Un pas vers la digitalisation du secteur

Ce projet d’assurance 2.0 s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation numérique des services publics et financiers. En centralisant les données et en digitalisant les procédures, il devrait renforcer la transparence, réduire les erreurs administratives et offrir un meilleur suivi au citoyen.