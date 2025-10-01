Tunis, le 1er octobre 2025 – La BIAT lance la carte de paiement BIATFLEXY, un moyen de paiement innovant et flexible qui permet aux clients de régler leurs achats en mode fractionné, répondant ainsi au besoin accru de souplesse dans la gestion du budget et des dépenses.

La BIAT poursuit sa dynamique d’innovation et de proximité client en lançant la carte BIATFLEXY, un nouveau moyen de paiement fractionné, conçu pour offrir aux clients une plus grande facilité dans la gestion de leurs dépenses.

Le lancement de la carte BIATFLEXY reflète la volonté de la BIAT d’apporter une réponse concrète aux attentes des clients en matière de flexibilité, dans un contexte marqué par une demande croissante de solutions de paiement différé.

Destinée aux clients de particuliers ou professionnels disposant d’un compte à vue en dinars tunisiens, la carte BIATFLEXY repose sur un principe simple. Elle permet le règlement des achats tout en étalant les remboursements sur une période de six mois. Son plafond fixe, déterminé selon la situation financière de chaque client, assure une utilisation souple et personnalisée. De plus, elle permet d’effectuer les paiements sur TPE et en ligne en garantissant un niveau élevé de sécurité pour chaque transaction.

Afin de mieux l’adapter aux différents profils de clientèle, la nouvelle carte est proposée en deux versions distinctes. La première, baptisée BIATFLEXY, permet de fractionner les dépenses en six mensualités égales. La première échéance est prélevée à la fin du mois où les achats sont réalisés, et les remboursements se poursuivent les cinq mois suivants. Le plafond d’utilisation est compris entre 500 et 2 000 dinars. Le principe de fonctionnement revolving permet au plafond de se reconstituer progressivement à mesure que les mensualités sont remboursées. Les prélèvements mensuels sont effectués par le débit du compte auquel est adossée la carte.

La seconde version, BIATFLEXY+, est destinée aux clients souhaitant bénéficier d’un délai de remboursement plus souple. Elle offre une franchise d’un mois avant le prélèvement de la première échéance, les remboursements sont ensuite répartis sur les cinq mois suivants. Cette formule permet une plus grande flexibilité dans la gestion du budget. Le plafond de la carte BIATFLEXY+ est élargi à 20 000 dinars avec un montant minimum fixé à 500 dinars. Comme pour la version classique, les échéances sont prélevées mensuellement par le débit du compte auquel est adossée la carte.

Le lancement de ces deux versions traduit l’ambition constante de la BIAT de faciliter la vie quotidienne de ses clients, particuliers comme professionnels, en leur permettant d’assurer une gestion à la fois simple, souple et responsable de leurs dépenses. Il réaffirme également le rôle de la BIAT dans la modernisation du secteur bancaire tunisien, en accord avec les orientations réglementaires et les standards internationaux en matière de sécurité.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2500 collaborateurs travaillent au service de ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn