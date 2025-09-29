Le marché Boursier a clôturé la séance de lundi, 29 septembre 2025, sur une note d’optimisme. Le Tunindex s’est bonifié de 0,19 % à 12 441 points, dans un modeste volume de 5,1 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre UIB s’est adjugé la meilleure performance de la séance. La valeur a signé une avancée de 4,4 % à 22,500 D dans un volume dérisoire de mille dinars sur la séance.

Dans le registre des hausses, le titre MAGASIN GENERAL a enregistré une progression de 4,2 % à 9,480 D notant que l’action du spécialiste de la grande distribution a drainé des capitaux réduits de 7 mille dinars sur la séance.

Le titre ATL a accusé la moins bonne performance de la séance. Amassant un volume de transactions de 12 mille dinars, la valeur a régressé de –4,2 % à 6,110 D.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE a, également, figuré parmi les plus fortes baisses de la séance.

L’action a lâché –4 % à 0,480 D. La valeur été transigée à hauteur de mille dinars seulement sur la séance.

Le titre SFBT a chapeauté le palmarès des volumes. L’action a alimenté le marché avec des flux de 3 MD faisant savoir que la valeur a clôturé la séance en territoire positif, s’appréciant de 1,2 % à 12,990 D.