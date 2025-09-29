La sélection nationale tunisienne connaît désormais son calendrier pour la phase de groupes de la 11e édition de la Coupe arabe des nations, qui se tiendra au Qatar du 1er au 18 décembre 2025. Placée dans le groupe A, la Tunisie débutera son parcours face à l’un des vainqueurs des matchs de qualification encore à disputer.

Première affiche incertaine le 1er décembre

Le premier match des Aigles de Carthage est prévu pour le 1er décembre au stade Ahmed Ibn Ali. L’adversaire sera déterminé à l’issue du duel entre la Syrie et le Soudan du Sud, prévu en novembre. Ce match d’ouverture du groupe A permettra à la Tunisie de lancer sa campagne dans une compétition où elle vise un retour sur le podium.

Un deuxième match contre la Palestine ou la Libye

Pour sa deuxième sortie, le 4 décembre, la Tunisie affrontera soit la Palestine, soit la Libye, deux nations également en lice pour les qualifications. Cette rencontre se jouera sur la pelouse du stade Loussail, l’une des enceintes phares de la compétition. Le nom de l’adversaire sera connu après le match éliminatoire entre ces deux sélections, également programmé en novembre.

Dernier match de groupe face au pays hôte

Le troisième et dernier match de la phase de groupes aura lieu le 7 décembre au stade Al Bayt, face au Qatar, pays organisateur. Ce sera une rencontre décisive dans la perspective d’une qualification en phase à élimination directe, et un test sérieux pour les hommes de l’encadrement technique tunisien, face à une équipe hôte devant son public.

Un format à 16 équipes sous l’égide de la FIFA

Cette 11e édition de la Coupe arabe des nations est la deuxième à être organisée sous la supervision de la FIFA. Elle regroupera 16 équipes réparties en quatre groupes de quatre. Le tournoi se déroulera entièrement au Qatar, sur une durée de 18 jours, du 1er au 18 décembre.

La Tunisie entre passé glorieux et ambition retrouvée

La sélection tunisienne a marqué l’histoire de la Coupe arabe dès sa première édition, remportée en 1963 au Liban. Plus récemment, elle s’est hissée en finale de l’édition 2021, également organisée au Qatar, mais s’était inclinée face à l’Algérie après prolongations (0-2). Ce nouveau rendez-vous est donc l’occasion pour la Tunisie de prendre sa revanche et d’inscrire un nouveau chapitre dans son histoire régionale.