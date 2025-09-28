L’Atlético Madrid a frappé fort samedi soir au Metropolitano. Les Colchoneros ont infligé au Real Madrid leur premier revers de la saison (5-2), au terme d’un derby électrique comptant pour la 7ᵉ journée de Liga. Un succès éclatant qui permet aux hommes de Diego Simeone de se replacer dans la lutte pour le titre.

Un Julian Álvarez décisif

Le match a basculé après la pause grâce à un Julian Álvarez inspiré et décisif. L’attaquant argentin a d’abord transformé un penalty (52ᵉ) avant de doubler la mise sur un superbe coup franc direct (64ᵉ). Avec ce doublé, il a donné l’élan nécessaire à son équipe pour dominer son éternel rival.

Griezmann pour sceller le triomphe

Alors que le Real tentait de réagir, Antoine Griezmann a mis fin à tout suspense dans les arrêts de jeu (90ᵉ+4), offrant un cinquième but à l’Atlético et un véritable triomphe à son public.

Conséquences au classement

Grâce à ce succès, l’Atlético Madrid (4ᵉ, 12 points) revient à six longueurs du Real Madrid, toujours leader avec 18 points malgré cette déconvenue. Pour les Colchoneros, cette victoire revêt une importance symbolique et sportive, confirmant leur capacité à rivaliser avec les favoris.