La 2e journée de la Ligue 2 s’étale du samedi 27 au lundi 29 septembre 2025. La compétition se déroule en deux poules. Plusieurs clubs visent déjà à s’installer en haut du tableau, après une entame de saison serrée. Les matchs du week-end et ceux programmés dimanche et lundi pèseront sur l’équilibre des classements.

Forme & dynamique

En poule A, les résultats de samedi ont marqué les esprits. Le SAM Bourguiba a corrigé l’US Bousalem (4-0), tandis que la Chebba a pris le dessus sur l’AS Agareb (2-0). Le BS Bouhajla a surpris le CO Kerkennah à Sfax (0-1), et l’US Tataouine a remporté son duel face au CS Msaken (1-0). Les rencontres restantes opposeront dimanche le CSH Sousse à l’EM Mahdia, puis lundi le CSH Lif au SC Ben Arous et l’AS Mégrine au RS Sfax.

En poule B, le programme est dense dimanche : AS Ariana – AS Kasserine, CS Korba – EGS Gafsa, Jendouba Sport – AS Sakiet Eddaier, US Ksour Essef – AS Jelma, O Sidi Bouzid – Kalaa Sport, ES Bouchema – SC Moknine et CS Redaief – SG.

Classement & pression

En poule A, le BS Bouhajla mène avec 6 points en 2 matchs. Le CSH Sousse et l’US Tataouine suivent avec 4 points. Kerkennah reste lanterne rouge avec 0 point en 2 sorties. En poule B, le SC Moknine, le SG, l’AS Sakiet Eddaier, l’AS Ariana et le CS Redaief sont tous à 3 points. La hiérarchie reste fragile après une seule journée. Les clubs sans point, dont le CS Korba et l’US Ksour Essef, devront réagir rapidement.

Face-à-face

Les affrontements directs en ce début de saison ne livrent pas encore de tendances lourdes. Les premiers résultats montrent cependant des écarts nets, à l’image des quatre buts inscrits par le SAM Bourguiba ou des défaites à domicile de Kerkennah et Bousalem.

Joueurs à suivre

Les buteurs du SAM Bourguiba [à vérifier] ont marqué les esprits avec une large victoire. L’US Tataouine a pu compter sur une défense solide pour garder un clean sheet face à Msaken. Côté BS Bouhajla, l’efficacité offensive à l’extérieur pourrait peser à nouveau lors des prochains rendez-vous.

Ce qu’on attend du match

La suite de la 2e journée s’annonce décisive pour le rythme de la saison. En poule A, Sousse et Mahdia joueront pour s’installer dans le trio de tête. En poule B, les favoris tenteront de confirmer leur entrée réussie, tandis que les clubs battus devront éviter de se retrouver décrochés dès septembre. Chaque point comptera dans une phase régulière courte et disputée.