Bousculé par un Rayo Vallecano combatif, l’Atlético Madrid a finalement arraché une victoire précieuse (3-2) mercredi soir lors de la 6e journée de Liga. Menés 2-1 à dix minutes du terme, les Colchoneros doivent leur salut à Julian Alvarez. L’attaquant argentin a signé un triplé décisif, offrant à son équipe un succès attendu.

Il avait ouvert le score dès la 15e minute, avant de s’illustrer en fin de match par deux réalisations coup sur coup (80e et 88e). Opportuniste puis clinique, Alvarez a permis à l’Atlético de retrouver le sourire avant un derby capital.

Une victoire sous pression

Ce succès permet aux hommes de Diego Simeone de s’offrir un bol d’air. Avec 9 points, l’Atlético se hisse provisoirement dans le Top-10, mais reste à neuf longueurs du Real Madrid (1er, 18 points). Le rival madrilène, invaincu, se rendra samedi au Metropolitano pour un derby déjà crucial dans la course au titre.

Le FC Barcelone (2e, 13 points), lui, joue jeudi soir à Oviedo, actuel 18e (3 points), ce qui pourrait maintenir la pression sur les Colchoneros.

Un scénario à rebondissements

Comme souvent cette saison, l’Atlético avait pourtant bien commencé. Dès la 15e minute, Alvarez a repris au second poteau un centre précis de Marcos Llorente (1-0). Mais juste avant la pause, le Rayo a égalisé par Pep Chavarria, auteur d’une frappe lointaine (45e+1, 1-1).

Alors que les coéquipiers d’Antoine Griezmann poussaient pour reprendre l’avantage, c’est Alvaro Garcia qui a pris la profondeur pour dribbler Jan Oblak et donner l’avantage au Rayo (78e, 1-2).

C’est alors qu’Alvarez a endossé le rôle de sauveur : d’abord à la retombée d’une action initiée par Gio Simeone (80e, 2-2), puis d’un tir puissant du gauche depuis l’extérieur de la surface (88e, 3-2).

Les autres résultats de la soirée

En parallèle, la Real Sociedad a décroché sa première victoire de la saison face à Majorque (1-0), grâce à un but de son capitaine Mikel Oyarzabal. Getafe (6e, 10 points) et Alavés (10e, 8 points) se sont neutralisés (1-1).