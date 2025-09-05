Le marché Boursier a clôturé la séance de vendredi, 5 septembre 2025, sur une note d’optimisme.

L’indice de référence a progressé de 0,14 % à 11979,77 points, dans un modeste volume de 4,6 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre EURO-CYCLES s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux relativement soutenu de près de 300 mille dinars, l’action du producteur de vélos s’est envolée de 5,1 % à 13,590 D.

Le titre SPDIT-SICAF a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. Transigée à hauteur de 144 mille dinars, l’action a signé une progression de 4,1 % à 12,860 D.

Le titre ESSOUKNA a accusé la régression la plus soutenue de la séance. L’action s’est délestée de –4,4 % à 2,390 D notant que la valeur a drainé un flux anémique de 2 mille dinars sur la séance.

Poursuivant sa descente, le titre ICF a essuyé une correction de –2,4 % à 97,000 D. La valeur a amassé des échanges de 92 mille dinars sur la séance.

Le titre AMEN BANK a chapeauté le palmarès des échanges. L’action a alimenté le marché avec des capitaux bien garnis de 1,2 MD. La valeur a terminé la séance dans le vert, avec une progression de 1,1 % à 45,000 D.