L’Algérie retrouve les terrains ce jeudi 4 septembre pour la 7ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Fennecs affrontent le Botswana avec l’objectif de conserver la tête du groupe G.

Il y a six mois, les Verts s’étaient largement imposés face au Mozambique (5-1). À l’aller, ils avaient dominé le Botswana (3-1) grâce à un doublé d’Amoura et un but de Gouiri. Favoris, les hommes de Petković voudront confirmer avant leur prochain rendez-vous face à la Guinée, lundi prochain.

📍 Stade : Hocine Aït Ahmed (Tizi Ouzou)

⏰ Coup d’envoi : 21h (heure tunisienne et française)

Diffusion TV et streaming

Le match sera diffusé gratuitement sur La Chaîne L’Équipe .