Le Groupement professionnel des sociétés de remorquage, relevant de la CONECT, a annoncé la suspension provisoire de son activité à partir du lundi 1er septembre 2025.

Dans un communiqué publié vendredi, le groupement explique cette décision par le non-respect des engagements financiers de l’une des sociétés d’assistance (assisteurs), qui n’a pas régularisé ses dettes accumulées.

Cette situation a aggravé les difficultés financières du secteur, menaçant la pérennité des services de remorquage. Malgré plusieurs tentatives de dialogue pour trouver une solution amiable, l’absence de régularisation a conduit les professionnels à opter pour cette mesure radicale.

Le groupement appelle les autorités et les parties concernées à intervenir rapidement pour trouver une issue équitable et permettre la reprise du service, afin d’éviter de lourdes conséquences pour les citoyens. Il réaffirme néanmoins sa volonté de rester engagé dans un processus de dialogue consultatif.