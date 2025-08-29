Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a reçu jeudi soir, une délégation du Congrès américain pour examiner les perspectives de la coopération militaire.

La délégation comprenait Mike Lawler, président de la sous-commission Moyen-Orient et Afrique du Nord (Commission des affaires étrangères), Ritchie Torres, membre de la Commission des services financiers, ainsi que l’ambassadeur des États-Unis à Tunis, Joey Hood, indique le ministère.

Khaled Sehili a à cette occasion salué la profondeur des relations historiques qui lient les deux pays et le niveau atteint par la coopération militaire dans la formation, l’entraînement, le soutien logistique et opérationnel de l’institution militaire, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, la contrebande et la criminalité transfrontalière, outre les exercices conjoints et échanges d’expertise.

Il a souligné la nécessité de donner à ce partenariat une nouvelle impulsion en renforçant les travaux de la commission militaire mixte et en mettant en œuvre la feuille de route 2020–2030, afin d’accroître les capacités et de faire de la Tunisie un pôle régional de formation et d’entraînement, au service des intérêts communs.

La délégation américaine a, de son côté, félicité la Tunisie pour son rôle dans la stabilité régionale et exprimé la disponibilité de Washington à poursuivre et à élargir la coopération.