La Serie A nous offre un classique ce dimanche 24 août 2025 à 20h45, avec la rencontre entre la Juventus Turin et Parme, comptant pour la 2e journée du championnat.

La Juventus à domicile pour enchaîner

Toujours candidate au titre, la Juve veut s’imposer d’entrée à l’Allianz Stadium. Portée par un effectif solide et expérimenté, la Vieille Dame cherchera à confirmer son ambition de redevenir le patron du football italien après quelques saisons plus irrégulières. Les supporters attendent une prestation sérieuse et un succès qui lancerait parfaitement la saison turinoise.

Parme de retour parmi l’élite

Promu et de retour en Serie A, Parme aborde ce déplacement comme un véritable test. Les Parmesans savent qu’ils auront fort à faire face à la Juventus, mais comptent sur leur enthousiasme et leur esprit combatif pour tenter de bousculer les Bianconeri. Prendre des points contre un cador serait un signal fort pour le reste de la saison.

Infos pratiques sur la diffusion

Match : Juventus – Parme (Serie A, 2e journée)

Date & heure : Dimanche 24 août 2025 à 20h45

Stade : Allianz Stadium (Turin)

Diffusion TV : DAZN