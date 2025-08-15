Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafi, a reçu, jeudi, une copie figurée des lettres de créance de la première ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Danemark résidente en Tunisie, Fenja Yamaguchi-Fasting.

À cette occasion, le ministre s’est félicité des relations historiques et privilégiées qu’entretiennent les deux pays, estimant qu’elles ont été renforcées par la décision du Royaume du Danemark d’ouvrir une mission diplomatique en Tunisie.

Il a réaffirmé l’engagement du ministère à soutenir les efforts de l’ambassade et à coordonner l’action de son équipe avec les parties tunisiennes afin qu’elle puisse accomplir sa mission dans les meilleures conditions, indique un communiqué publié jeudi, par le département des Affaires étrangères.

Nafti a, par ailleurs, évoqué sa visite, en juin 2025, à Copenhague, capitale danoise, et les résultats positifs obtenus, notamment pour renforcer la coopération dans plusieurs domaines, tels que les nouvelles technologies, la transition énergétique, l’agriculture durable et l’autonomisation des femmes.

Le ministre a appelé à mener à bien les préparatifs des prochaines échéances bilatérales et régionales, notamment la deuxième édition du Forum économique entre la Tunisie et les pays nordiques, prévue en octobre prochain.

Pour sa part, l’ambassadrice du Danemark a exprimé la volonté de son pays de développer les relations tuniso-danoises et sa détermination à explorer les meilleures voies pour renforcer les domaines de coopération, créer de nouvelles opportunités et établir un partenariat au service des intérêts des deux pays.

Elle a souligné la détermination du ministre danois des Affaires étrangères à faire progresser l’ensemble des dossiers convenus lors de la visite effectuée à Copenhague, début juin, par son homologue tunisien Mohamed Ali Nafti.

Le 4 juin dernier, à Copenhague, Nafti avait rencontré son homologue danois, Lars Løkke Rasmussen. Les deux parties avaient décidé de créer un comité de coopération bilatérale consacré aux questions économiques, avec un focus sur les domaines dans lesquels le Danemark dispose d’un savoir-faire, notamment les énergies renouvelables, la production agricole durable, la santé et les industries pharmaceutiques.