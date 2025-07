Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, vendredi, un appel téléphonique du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi, qui lui a adressé ses félicitations à l’occasion de la célébration par la Tunisie du 68e anniversaire de la fête de la République.

Lors de cet entretien téléphonique, cite un communiqué, les deux ministres ont eu l’occasion d’aborder les derniers développements de la situation dans la bande de Gaza, les crimes de génocide et les persécutions quotidiennes auxquels est soumis le peuple palestinien frère ainsi que les politiques de famine systématique menées par l’entité sioniste.

Ils ont également débattu des moyens visant à dynamiser l’action islamique et arabe commune et à booster les efforts internationaux afin de mettre fin à l’agression contre Gaza et imposer l’entrée de l’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne « sans restriction, ni condition », selon la même source.

Dans ce contexte, les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité de poursuivre la consultation et la coordination en soutien à la juste cause palestinienne et au service de la sécurité et la stabilité dans la région.