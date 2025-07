Dédiées aux nouveaux bacheliers, les Journées nationales d’information sur l’orientation universitaire ont démarré ce jeudi et se poursuivront jusqu’au 19 juillet courant, à la Cité des Sciences à Tunis.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue en marge de ces journées, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, a indiqué que le nombre de nouveaux bacheliers s’élève cette année à 76 178, enregistrant une hausse de de 1 801 élèves par rapport à l’année écoulée.

A cette occasion, Belaïd a fait savoir que 78 mille postes sont disponibles dans les différents établissements de l’enseignement supérieur, toutes sections confondues.

Il a, dans ce contexte, affirmé que le ministère s’emploiera, au cours de l’année universitaire 2025-2026, à offrir le plus grand nombre de places possibles dans les filières très demandées, tout en augmentant progressivement la capacité d’accueil dans les spécialités médicales et paramédicales.

Pour la prochaine année universitaire, le ministère prévoit également d’octroyer plus de 179 millions de dinars sous forme de bourses et prêts universitaires, dont plus de 163 millions en bourses et 1 million de dinars en prêts sociaux, a-t-il indiqué.

Belaïd a signalé qu’en 2025, 21,11 % du budget global du département ont été consacrés aux services universitaires (bourses, prêts, aides sociales, hébergement, restauration, activités culturelles et sportives et accompagnement sanitaire et psychologique).

Le ministre a ajouté que pendant l’année universitaire écoulée 173 foyers universitaires (dont 80 gérées par des prestataires privés ou par l’Organisation de l’éducation et de la famille), 81 restaurants universitaires et 17 centres culturels et sportifs ont été mis à la disposition des étudiants outre la distribution de 70 500.

Selon Belaïd, l’année universitaire prochaine verra une augmentation du nombre de lits dans les foyers et ce, grâce à une collaboration entre les secteurs public et privé avec un objectif d’atteindre un taux de satisfaction des besoins en logement universitaire de 82 %.

Le ministre a précisé qu’un nouveau restaurant et un nouveau foyer à Sidi Thabet (gouvernorat de l’Ariana) entreront en service dès le début de la prochaine année universitaire.

A noter que le programme des journées d’information sur l’orientation universitaire comprend des conférences, une exposition et des rencontres directes entre les nouveaux bacheliers et les représentants des établissements universitaires outre les conseillers en orientation scolaire et universitaire.