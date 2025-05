Le taux de remplissage des barrages tunisiens a atteint, jusqu’au mercredi 7 mai, 39,2 % soit environ 927 millions de mètres cubes, selon les propos du secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche chargé des ressources hydrauliques, Hammadi Habib.

Habib a déclaré, dans son intervention, mercredi, dans le cadre d’un cycle de formation pour journalistes, au Centre africain de Prefectionnement des journalistes et communicateurs, sur le thème de “la gouvernance de la gestion de l’eau”, que depuis 2022, le remplissage des barrages n’a pas dépassé les 900 millions de mètres cubes, qualifiant ce taux de confortable, mais Il n’est toujours pas suffisant, surtout avec la consommation de pointe pendant la saison estivale.

À cet égard, il a souligné que de nombreuses visites de terrain ont été effectuées pour inspecter la situation hydrique, en particulier dans les gouvernorats ayant subi des difficultés à fournir de l’eau potable, notant que des travaux sont en cours pour forer et électrifier des puits, afin d’assurer une saison estivale sans coupures fréquentes de l’eau et d’assurer une réserve stratégique pendant l’année prochaine.

Dans le même contexte, la secrétaire d’État a souligné que le département ministériel de l’Agriculture accordera une grande importance à l’eau potable et de l’irrigation, en organisant une série de réunions avec les commissariats régionaux pour examiner toutes les données qui concernent l’eau.

En ce qui concerne le code de l’eau, le membre du gouvernement a annoncé qu’il serait mis à jour au niveau du ministère de l’Agriculture en l’espace de dix jours et qu’il serait ensuite présenté à un conseil ministériel pour approbation, puis transféré à l’Assemblée des représentants du Peuple.

Pour ce qui concerne la création de nouvelles usines de dessalement d’eau, Habib a évoqué l’existence des deux stations “Zarat” et “Djerba”, et que les travaux sont en cours pour que la station de “Sousse” soit prête au cours du mois de juin prochain, en plus d’étudier la mise en place de deux nouvelles stations à Zarzis et Mahdia, dans l’attente du financement nécessaire.

S’agissant de la question ayant trait à l’exploitation des ressources en eau par le secteur du tourisme, la Secrétaire d’Etat a déclaré que ce secteur consomme environ 1% des ressources en eau et que les touristes consomment plus d’eau que les citoyens tunisiens, indiquant que le Ministère a l’intention de tenir quatre réunions à Tabarka, Hammamet, Sousse et Djerba pour rencontrer les propriétaires des hôtels à l’effet d’examiner la question de l’économie de l’eau pendant la saison estivale.