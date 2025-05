« J’ai poursuivi mes études universitaires en Allemagne, mais mon attachement à la Tunisie est resté intact, tout comme ma conviction profonde que la formation des ingénieurs tunisiens dans l’informatique et le numérique leur permet de s’imposer à l’international. Je parle d’expérience, car très souvent, je reçois des jeunes diplômés tunisiens qui apprennent rapidement et qui font preuve d’une capacité d’adaptation exceptionnelle. Cela dit, il est indéniable que les cursus et programmes universitaires doivent évoluer pour suivre le rythme effréné des avancées technologiques » lors d’un webinaire organisé par l’Association franco-tunisienne Reconnectt.

C’est Fahmi Bellalouna, professeur et chercheur en ingénierie, spécialisé dans la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), la numérisation du cycle de vie des produits, la transformation numérique et le jumeau numérique qui s’est ainsi, exprimé.

Basé en Allemagne, il se démarque par son expertise et son engagement à promouvoir l’innovation technologique en Tunisie.

Fahmi Bellalouna a entamé son parcours universitaire en Allemagne, un choix qui lui a ouvert les portes des plus grandes institutions académiques et industrielles. Il a étudié le génie mécanique à l’Université Technique de Munich avant d’obtenir en 2009 un doctorat en ingénierie mécanique intégrée par ordinateur de l’Université de la Ruhr à Bochum.

« Nos jeunes ingénieurs tunisiens sont brillants, mais encore trop souvent freinés par des barrières administratives absurdes. »

Avant de se consacrer pleinement à la recherche et à l’enseignement, il a travaillé pendant plus d’une décennie dans l’industrie automobile, se spécialisant dans la conception de produits numériques. Cette expérience lui a permis d’acquérir une expertise pointue et de mesurer l’importance des technologies immersives et de la transformation numérique dans le monde industriel.

Enseignement et recherche : au cœur de l’innovation

Depuis 2015, Fahmi Bellalouna est professeur à la Hochschule Karlsruhe, Université des Sciences Appliquées en Allemagne. Il y enseigne la numérisation du cycle de vie des produits et dirige le xR-Lab, un laboratoire dédié à la réalité virtuelle, augmentée et mixte.

Son objectif : développer et expérimenter des solutions technologiques qui transforment les processus industriels et facilitent l’intégration des nouvelles technologies dans les entreprises.

Ses principaux axes de recherche incluent :

La réalité virtuelle et augmentée : Il explore comment ces technologies peuvent améliorer la formation industrielle, la conception de produits et l’interaction homme-machine.

: Il explore comment ces technologies peuvent améliorer la formation industrielle, la conception de produits et l’interaction homme-machine. Le jumeau numérique : Il travaille sur des systèmes permettant d’optimiser la production et la maintenance industrielle grâce à la simulation et à l’intégration des données en temps réel.

: Il travaille sur des systèmes permettant d’optimiser la production et la maintenance industrielle grâce à la simulation et à l’intégration des données en temps réel. La transformation numérique : Il étudie les stratégies adoptées par les entreprises pour moderniser leurs opérations et intégrer les outils numériques dans leurs processus.

Fahmi Bellalouna a publié de nombreux articles scientifiques et participé à divers projets de recherche internationaux, souvent en collaboration avec des entreprises leaders de leur secteur. Son travail met en lumière l’importance du dialogue entre l’enseignement, la recherche et l’industrie pour anticiper et relever les défis technologiques de demain.

Un engagement indéfectible envers la Tunisie

Malgré son succès à l’international, Fahmi Bellalouna garde un attachement profond à la Tunisie et veille à soutenir les jeunes talents du pays. Il multiplie les initiatives pour encadrer et recruter des jeunes ingénieurs tunisiens, convaincu de leur potentiel :

« Je ne demande que ça, et à chaque fois que l’occasion se présente d’encadrer ou de recruter des jeunes ingénieurs tunisiens, je le fais. Mais ce que nous attendons des décideurs en Tunisie, c’est qu’ils facilitent nos efforts. Trop souvent, les obstacles administratifs freinent les initiatives et ralentissent l’impact de notre contribution. »

« La réalité augmentée, les jumeaux numériques, ce ne sont pas des concepts futuristes, ce sont des outils industriels concrets. »

Ce constat illustre un problème récurrent : l’absence de flexibilité des systèmes administratifs en Tunisie, qui empêchent l’émergence de collaborations fructueuses avec des experts internationaux. Pour lui, il est urgent de moderniser les réglementations et de simplifier les procédures pour permettre à la Tunisie de tirer profit des avancées technologiques mondiales.

Une invitation à l’action

Fahmi Bellalouna ne se contente pas d’observer les blocages, il appelle à une véritable mobilisation :

« Il est temps d’assouplir les formalités et de changer les lois pour permettre à nos jeunes de bénéficier des technologies avancées qui bouleversent le monde. L’avenir appartient à ceux qui osent innover, et la Tunisie a tout à gagner à s’inscrire pleinement dans cette dynamique. »

« Il est temps de repenser nos lois et nos cursus si l’on veut rester compétitifs face aux mutations technologiques. »

Un message clair, porté par un expert qui, tout en évoluant au sommet de la recherche mondiale, continue de croire en la capacité de la Tunisie à devenir un acteur majeur de la transformation numérique.

A.B.A