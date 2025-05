Le Conseil du Marché Financier (CMF) a annoncé, mercredi, avoir saisi le Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis, “au sujet des agissements passibles de sanctions pénales, relevés dans le cadre des premières investigations et enquêtes, menées à l’encontre de la société d’intermédiation en bourse “Tuniso-Séoudienne d’Investissement (TSI) et de son président directeur général, aux fins des suites qu’il estimera appropriées”.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de sa mission de protection de l’épargne et de préservation de l’intégrité du marché financier, et à la suite de la détection de manquements et d’irrégularités graves relatifs à la gestion et à l’administration de ladite société, a expliqué le CMF.

Pour rappel, la TSI est une société anonyme, créée en 1992, et dotée d’un capital social de l’ordre de 5 millions de dinars.