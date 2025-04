Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a souligné, mardi, que la Tunisie s’attache au multilatéralisme et au système des Nations Unies qui, bien qu’il nécessite des réformes, demeure la référence de la légitimité internationale et de la coexistence pacifique entre les peuples.

Dans une conférence sur les constantes de la diplomatie tunisienne, présentée, mardi, devant une délégation d’étudiants du Collège d’Europe à Natolin en Varsovie, au siège de l’Académie diplomatique, Nafti a fait noter que cette orientation diplomatique de la Tunisie s’illustre par la déclaration de l’année 2025, année de renforcement de la coopération multilatérale, ainsi que par les diverses actions entreprises par le ministère dans ce sens.

Par ailleurs, Nafti s’est félicité des liens solides entre la Tunisie et l’Union européenne, rappelant, dans ce contexte, que les deux parties célébreront en 2025, le trentième anniversaire du partenariat avec l’UE, dans un contexte marqué par la recrudescence de défis communs en matière de sécurité, de développement, de climat, de santé, ainsi que de sécurité alimentaire et hydrique.

Au cours de la conférence, le ministre est revenu sur les étapes phares de la diplomatie tunisienne, son engagement dès ses débuts en faveur des principes de la légitimité internationale, son rôle dans l’indépendance du pays, l’édification de l’État moderne, et l’établissement de relations bilatérales et multilatérales.

La diplomatie tunisienne suit, encore, cette démarche pour développer des relations de fraternité, d’amitié et de coopération, fondées sur le respect mutuel, l’égalité et le respect de la souveraineté nationale, a-t-il ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères a, en outre, réaffirmé l’attachement de la Tunisie à son identité arabe, islamique, africaine et méditerranéenne, qui exige des efforts exceptionnels et de nouvelles approches diplomatiques.

Il a réitéré la position constante de la Tunisie sur la question palestinienne, en faveur du droit inaliénable du peuple palestinien à établir son État indépendant sur l’ensemble du territoire de la Palestine, avec Al-Qods comme capitale, dénonçant le silence international face au génocide perpétré contre le peuple palestinien par les forces de l’occupation sioniste.

Une délégation d’étudiants du collège de l’Europe à Nalotin en Varsovie effectue une visite d’étude en Tunisie du 27 avril au 1er mai prochain.