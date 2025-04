A l’occasion de la Foire Internationale du Livre de Tunis, un accord de coopération tuniso-chinois a été conclu, dimanche après-midi, entre l’éditeur tunisien “Arcadia Editions” et l’éditeur chinois Beijing Publishing Group (BPG).

Cet accord s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la Tunisie et la Chine, invitée d’honneur de cette 39ème édition du FILT étalée du 25 avril au 04 mai 2025, dans le domaine des droits d’auteur, de l’édition et de la traduction. Il prévoit notamment la traduction de livres, de l’arabe vers le Chinois et du chinois vers l’arabe, ainsi que la promotion réciproque des œuvres littéraires dans les deux pays.

La cérémonie de signature de l’accord a été organisée au siège de la foire, le parc des expositions du Kram. Elle a été présidée par le fondateur et Directeur général d’Arcadia Editions, Walid Ahmed Ferchichi, et le vice-président de Beijing Publishing Group Groupe d’édition de Pékin, Machi.

Le patron d’Arcadia et vice-président du Groupement professionnel national des métiers du Livres, de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), a déclaré que cet accord « incarne la convergence culturelle entre la Tunisie et la Chine par le biais de l’édition des livres, moyen de diffusion du savoir et des connaissances ».

Ce nouveau partenariat devra permettre d’ « élargir les relations culturelles et renforcer les liens entre la Tunisie et la Chine », a-t-il estimé.

La conclusion de cet accord est « dans la continuité d’un projet de traduction lancé par Arcadia Editions après sa participation à la Foire internationale du livre de Beijing en 2024 », a encore fait savoir l’éditeur, romancier et poète Walid Ahmed Ferchicihi.

Pour sa part, le vice-président de Beijing Publishing Group a déclaré que son institution est « largement intéressée par l’élargissement de ses partenariats en Méditerranée et en Afrique à partir de la Tunisie, qualifiant la Foire Internationale du livre de Tunis de plateforme mondiale qui ouvre la voie à des échanges culturels renforcés entre les peuples».

Selon le représentant de l’éditeur chinois, ce nouveau partenariat avec l’éditeur tunisien Arcadia, contribuera à rapprocher les liens culturels et à transférer et diffuser les connaissances et le savoir, tant en Tunisie qu’en Chine».

Beijing Publishing Group mène des programmes de coopération et de partenariat dans plus de 50 pays, a-t-il dit, affirmant que les deux éditeurs sont engagés dans l’usage fructueux du rapprochement, de l’échange et de la diversité culturelle, au service du patrimoine humain commun entre la Chine et la Tunisie.