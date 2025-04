Imen Akkez n’a pas choisi la facilité. Architecte d’intérieur de formation, elle aurait pu tracer sa voie dans le design ou la décoration. Mais c’est vers le monde de la petite enfance qu’elle a bifurqué, portée par une conviction : l’éducation commence très tôt, et le jeu peut en être le vecteur principal.

C’est en tant que mère qu’Imen vit naître son projet. Pendant la crise sanitaire du Covid-19, elle constate l’omniprésence des écrans et l’absence de supports éducatifs de qualité pour les jeunes enfants. Sa sensibilité au développement durable et son regard de créatrice se rejoignent alors dans une idée fondatrice : concevoir des jeux éducatifs en tissu, évolutifs, inspirés de la pédagogie Montessori.

Imen ne laisse rien au hasard. Elle se forme à la pédagogie Montessori, collabore avec des psychomotriciens, des éducateurs spécialisés, et fait tester ses produits à des enfants pour recueillir des retours concrets. Elle crée des objets qui stimulent la motricité, le langage, la logique, et surtout l’autonomie. Son produit phare : le “routinier”, un support qui aide l’enfant à structurer ses journées.

Au cœur de sa démarche, des valeurs fortes : inclusion, accessibilité, et écoresponsabilité. Pour elle, chaque enfant doit pouvoir apprendre à son rythme, sans pression ni exclusion. Ses jeux sont multilingues (arabe et français) et conçus aussi pour les enfants ayant des troubles d’apprentissage.

Entrepreneure déterminée, elle pense aussi à l’avenir : son entreprise prépare une expansion internationale, une application mobile (sans publicité), et vise des certifications européennes pour renforcer sa crédibilité.

Imen Akkez incarne une nouvelle génération de femmes entrepreneures tunisiennes, engagées pour l’impact social. En alliant sensibilité artistique, rigueur éducative et conscience écologique, elle redéfinit les contours de l’apprentissage précoce. Avec “Netaalem”, elle ne se contente pas de créer des jeux : elle bâtit les fondations d’une éducation plus humaine, plus libre et plus proche des enfants.

