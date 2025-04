Le temps sera globalement partiellement nuageux ce samedi sur l’ensemble du pays, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Au fil de l’après-midi, les nuages deviendront progressivement plus denses sur les régions Ouest du Centre, accompagnés de pluies éparses parfois orageuses.

Le vent soufflera du secteur Nord au Nord, et du secteur Est au Centre et au Sud, faible à modéré dans l’ensemble, avant de se renforcer dans l’après-midi au Sud, provoquant localement des tourbillons de sable.

Côté mer, elle sera houleuse sur les côtes Nord, calme à peu agitée sur les côtes Est, mais plus agitée dans le Golfe de Gabès.

Les températures maximales varieront entre 19 et 25°C sur le Nord, les hauteurs de l’Ouest et les côtes Est, et entre 26 et 32°C ailleurs. Elles pourraient atteindre jusqu’à 35°C sur l’extrême Sud.