Une convention de partenariat a été signée, mardi, à Tunis, entre le Registre National des Entreprises (RNE) et la Bourse de Tunis.

Cette convention vise à renforcer l’échange d’informations et des données sur les sociétés et les pistes de coopérations pour inciter les sociétés à la fois d’honorer ses engagements envers le RNE et la Bourse de Tunis, notamment en ce qui concerne l’enregistrement obligatoire en Bourse des transferts des actions.

De même, cette convention de partenariat a pour but la familiarisation des employés des deux institutions aux règles et fonctionnement réciproques pour renforcer leurs qualifications.

En fin, cet accord ouvre plusieurs pistes entre les deux institutions pour développer davantage notre place financière.