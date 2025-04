Depuis le site archéologique de Kerkouane (Nabeul), seule cité en Méditerranée à avoir conservé l’ensemble de son tissu urbain et architectural phénico-punique, a été donné, samedi 19 avril 2025, le coup d’envoi officiel des festivités programmées dans le cadre de la 34ème édition du Mois du Patrimoine (18 avril-18 mai), placée sous le thème “Patrimoine et art, mémoire de civilisation”.

La cérémonie d’ouverture a été réhaussée de la présence de la ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi qui a, dans une déclaration au correspondant de l’agence TAP, annoncé le lancement des préparatifs pour l’élaboration du dossier d’inscription de la jebba tunisienne sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Elle a également annoncé que des projets sont en cours pour préparer de nouveaux dossiers d’inscription d’éléments du patrimoine immatériel, après le dépôt de plusieurs candidatures, dont la plus récente, en décembre 2024, concerne les arts du spectacle chez les twayef de Ghbonten.

La ministre a d’autre part affirmé que le ministère suit la mise en œuvre des recommandations relatives au dossier d’inscription de l’île de Djerba sur la Liste du patrimoine mondial, et œuvre à finaliser les étapes nécessaires pour le dossier de candidature du “village de Sidi Bou Said: Hub d’inspiration Culturelle et Spirituelle en Méditerranée”.

Par ailleurs, le ministère, a t-elle ajouté, s’est attaché à accorder un intérêt requis aux différentes composantes du patrimoine national, matériel et immatériel, à travers de nombreux programmes et projets d’envergure dont notamment le projet de restauration de la Grande Mosquée Zitouna et de ses abords, celui de la restauration et de la valorisation de la Grande Mosquée de Kairouan et de son environnement immédiat, la réhabilitation des bassins des Aghlabides et de plusieurs éléments du rempart de la médina de Kairouan, l’aménagement du musée archéologique de Carthage ainsi que la restauration de l’amphithéâtre romain d’El Jem. Une attention particulière est également portée à l’ensemble des sites tunisiens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Amina Srarfi a précisé que le choix du site de Kerkouane, inscrit depuis 1986 sur la Liste du patrimoine mondial, pour le lancement officiel de cette édition du Mois du Patrimoine, vise à mettre en valeur les richesses archéologiques et historiques de la Tunisie à travers notamment des approches artistiques créatives et innovantes. Il s’agit aussi d’une invitation à visiter ces lieux d’histoire et de mémoire, à développer des activités culturelles, artistiques et économiques autour d’eux et à mieux les faire connaître tant au niveau national qu’international.

Dans ce sens, le coup d’envoi de l’édition 2025 a été marquée par une performance scénique intitulée “La Dame de Kerkouane” où théâtre, musique, danse et chant en langue punique étaient au rendez-vous, une création immersive, portée par les technologies numériques et les jeux de lumière, qui a offert une relecture sensorielle du quotidien des habitants de la cité punique, tout en retraçant les bouleversements historiques qu’elle a connus au fil des siècles.