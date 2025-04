Le temps de ce vendredi 18 avril 2025 s’annonce plutôt calme sur l’ensemble du territoire tunisien. Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), la matinée sera localement brumeuse, notamment dans les zones basses, avant de céder place à un ciel peu à partiellement nuageux sur l’ensemble des régions.

Le vent, soufflant d’abord de secteur Est de manière faible à modérée, gagnera en intensité durant la nuit, surtout près des côtes, où les conditions maritimes deviendront progressivement plus agitées. La mer, initialement houleuse, deviendra agitée en deuxième partie de journée.

Côté températures, la Tunisie connaîtra des valeurs modérées, typiques de la mi-saison. Les maximales oscilleront entre 20°C et 25°C dans les régions du Nord, du Centre et les zones côtières du Sud, tandis que l’intérieur du pays et le Sud-Ouest verront les thermomètres grimper entre 26°C et 31°C.

En résumé, une journée agréable dans l’ensemble, mais marquée par un renforcement du vent en soirée sur les côtes, nécessitant vigilance pour les activités maritimes et les déplacements proches du littoral.