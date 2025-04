Le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Expatriés égyptiens, Badr Abdel Ati, effectuera une visite de travail en Tunisie les 18 et 19 avril courant à l’invitation de son homologue, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.

Selon un communiqué du département, la visite sera une occasion renouvelée pour examiner les moyens visant à booster les relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et l’Egypte, conformément aux directives des dirigeants des deux pays et dans l’intérêt des deux peuples frères.

La visite sera également l’occasion de renforcer la tradition de la concertation et de la coordination entre les deux pays autour des différentes questions arabes, régionales et internationales d’intérêt commun.