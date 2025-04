L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) publie ses résultats financiers pour l’exercice 2024.

Une Croissance Solide du Bilan

À la clôture de l’exercice 2024, l’UBCI atteint un total bilan de 5 175 millions de dinars, franchissant la barre symbolique des 5 milliards de dinars, soit une croissance annuelle de 13,7 %, témoignant de la solidité financière de la banque. Les dépôts ont également connu une évolution notable, atteignant 3 778 millions de dinars, soit une augmentation de 11,4 %, accompagnée d’une amélioration de la structure des dépôts, qui demeure parmi les meilleures du secteur. Les crédits nets à la clientèle ont progressé de 11,2 %, s’élevant à 3 290 millions de dinars, surpassant ainsi la performance moyenne des banques cotées.

Une Gestion Maîtrisée du Risque

Dans un environnement économique délicat, l’UBCI poursuit une gestion proactive du risque. Les indicateurs de qualité d’actifs ont été améliorés, avec une réduction du taux de créances non performantes (NPL) à 5 %, et un taux de couverture des créances non performantes maintenu à un niveau robuste de 76,4 %, parmi les meilleurs ratios du secteur. Les ratios de solidité financière de l’UBCI demeurent élevés et conformes aux exigences réglementaires, garantissant ainsi la pérennité de la Banque.

Résilience et Rentabilité

Le Produit Net Bancaire a augmenté de 6,1 %, s’établissant à 321 millions de dinars. Les charges opérationnelles ont enregistré une hausse maîtrisée de 8 %, permettant à la banque de maintenir un contrôle rigoureux de ses coûts dans une période d’investissements. Le Résultat Net pour l’année atteint 54,1 millions de dinars, en progression de 2,2 %, illustrant ainsi la capacité de la banque à concilier croissance et gestion optimale des risques.

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire

Suite à la réunion de son Conseil d’Administration, l’UBCI convoque ses actionnaires à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO), qui se tiendra le 29 avril 2025 à l’hôtel Radisson Blu de Tunis (ex LAICO).