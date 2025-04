“Les oiseaux chantent au dessus de l’arbre” évoque la toute première leçon d’arabe apprise par l’artiste germano-algérien Hamid Zénati sur les bancs de l’école primaire en Algérie.

Aujourd’hui, cette phrase a inspiré le titre de l’exposition-hommage “The Birds Are Chirping Above the Tree”, première rétrospective maghrébine dédiée à la mémoire de Hamid Zénati (1944–2022) qui a réalisé durant près de six décennies, plus de mille œuvres d’art.

Portée par La Fondation Kamel Lazaar, en collaboration avec Hamid Zénati Estate et le Goethe-Institut Tunis, l’exposition ouvrira ses portes du 18 avril au 20 juillet 2025 au Centre d’Art B7L9, à Bhar Lazreg à Tunis.

Cette rétrospective rassemble une sélection rare d’œuvres de l’artiste, mises en dialogue avec des pièces majeures de la collection de la Fondation Kamel Lazaar, ainsi qu’avec des œuvres d’artistes de renom, dont les créations résonnent profondément avec celles de l’univers sans limites de Zénati, où couleurs vives, motifs complexes et surfaces indomptées composent un voyage sensoriel et émotionnel, entre résistance, espoir et métamorphose.

Dialogue entre œuvres

Considéré un créateur inclassable, Hamid Zénati a façonné une œuvre libre de toute filiation académique, explorant inlassablement les matières, les formes, les motifs et les couleurs. Plutôt que de se plier aux normes du marché de l’art, il bâtit un monde habité par la mémoire et l’intuition, où chaque motif et chaque couleur sont porteurs d’un souffle vivant.

Sous le commissariat de Nadine Nour El Din, avec le soutien d’Anna Schneider et la scénographie de Bechir Riahi, l’exposition réunit un ensemble impressionnant d’œuvres : tissus peints à la main, fresques murales, carnets, céramiques, photographies, vêtements et objets du quotidien transformés.

Ces pièces dialogueront avec des œuvres choisies dans la collection de la Fondation Kamel Lazaar et celles d’artistes prestigieux tels que Ammar Farhat, Abdelaziz Gorgi, Abderrazak Sahli, Baya, Nja Mahdaoui, Safia Farhat, Néjib Belkhodja, Brahim Dhahak, Mahmoud Sehili, Ali Bellagha, Dia Azzawi, Adel El Siwi, Larbi Cherkaoui, Souhila El Bahar.

Une expérience synesthétique sur les traces de Zénati

Dana El Masri, parfumeuse et artiste interdisciplinaire, a conçu pour l’exposition deux fragrances originales : Life et Joy. Elles prolongent l’expérience synesthétique et invitent à s’immerger dans l’univers olfactif de Hamid Zénati. La scénographie de Bechir Riahi dessine un espace ample, fluide et mouvant : des voiles suspendus, des sons mêlés d’Algérie et d’Allemagne, et une bibliothèque rassemblant les livres de l’artiste. Ce parcours invite à ressentir avant de comprendre, à se laisser porter par les sortilèges de ce vaste empire des sens.

Hamid Zénati a laissé derrière lui un chemin tissé de couleurs, de motifs, d’étoffes et de lumières. Sa pratique artistique, motivée par une impulsion anarchique de création, s’étendait de la peinture aux textiles, du design d’intérieur et de mode à la photographie.

Né en 1944 à Constantine (Algérie), Hamid Zénati émigre dans les années 1960 vers l’Allemagne de l’Ouest et s’installe à Munich où il est décédé en 2022. Bien qu’il soit resté largement méconnu de son vivant, sa perspective singulière -remettant en cause les frontières entre styles, genres, arts dits majeurs et appliqués- a récemment été redécouverte. Elle a fait l’objet d’expositions telles que “Soft Power” au Das Minsk à Potsdam, “Hamid Zénati” au Nottingham Contemporary et “Hamid Zénati All-Over and Beyond” au Museum Angewandte Kunst de Francfort.

L’exposition “The Birds Are Chirping Above the Tree” au B7L9 à Tunis est la première rétrospective à offrir, en Afrique du Nord, un aperçu aussi complet de l’univers de l’une des voix artistiques les plus inventives et profondes d’Afrique du Nord, en vue de contextualiser ses racines culturelles et à inscrire son œuvre dans l’histoire de l’art moderne de la région.