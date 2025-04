Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a participé, samedi, dans le cadre des travaux du “Forum de la diplomatie d’Antalya”, organisé du 11 au 13 avril en Turquie, à une table ronde placée sous le thème « Repenser la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à la lumière des transformations actuelles ».

Dans son intervention, le ministre a passé en revue l’évolution de la situation dans la région MENA, marquée par l’aggravation des crises et des conflits dont les répercussions sont lourdes sur la sécurité et la stabilité de la région ainsi que du monde entier, selon un communiqué publié, par le ministère des Affaires étrangères.

Il a réitéré, à cette occasion, l’engagement indéfectible de la Tunisie à respecter le droit international et le droit humanitaire, ainsi que sa volonté de s’impliquer activement dans toutes les initiatives visant à restaurer le rôle de la légitimité internationale dans l’organisation des relations internationales sur des bases équitables.

Nafti a renouvelé l’appel de la Tunisie à la communauté internationale pour qu’elle assume pleinement ses responsabilités dans la résolution des crises de la région, en premier lieu l’arrêt immédiat du génocide en cours perpétré par l’entité sioniste contre les civils désarmés de Gaza.

Il a souligné que l’instauration d’une stabilité durable dans la région demeure tributaire d’un règlement juste de la cause palestinienne qui met fin à l’occupation et rétablit les droits légitimes du peuple palestinien. Ce règlement doit aboutir à un État palestinien indépendant, souverain, sur l’ensemble de son territoire, avec Al Qods pour capitale, lit-on dans le communiqué.

Par ailleurs, le ministre a fait part de la volonté de la Tunisie d’aider les frères libyens à parvenir à une solution purement libyenne, basée sur le dialogue et le consensus national, garantissant l’unité et la stabilité de la Libye, sous l’égide des Nations unies.

D’autre part, le ministre des Affaires étrangères a évoqué les défis auxquels fait face l’Afrique du Nord, dont l’instabilité au Sahel et ses graves conséquences dont la multiplication des flux migratoires irréguliers, la recrudescence des activités des groupes terroristes, des réseaux de crime organisé, de traite des personnes, de contrebande, et de trafic de drogue et d’arme.

En marge de sa participation à la 4ème édition du Forum de la Diplomatie d’Antalya, le ministre a tenu des entretiens bilatéraux. Il s’est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de Tanzanie, Mahmoud Thabit Kombo, et celui des Maldives, Abdulla Khaleel.

Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, de coordonner les positions sur les plans régional et international, et de soutenir mutuellement les candidatures aux postes pour les organes de l’Organisation des Nations unies.

Mohamed Ali Nafti a, également, eu un entretien avec le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, en prévision de sa prochaine visite en Tunisie, dans le cadre des réunions de coordination organisées par la Ligue avec les divers centres et organismes arabes établis en Tunisie.