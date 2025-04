La révolution industrielle nous a légué la théorie de l’Education comme chaine de production. Dans chaque ville, il existe plusieurs écoles qui sont des bâtiments avec des classes équipées identiquement. Les élèves se trouvent avec des camarades de la même année de naissance dans des classes de 25-30 candidats. Des enseignants, payés par les pouvoirs publics, ont pour mission de transmettre des connaissances que ce soit sur le corps humain, l’histoire d’un pays, la science physique, etc.

L’école des années 1850 est toujours d’actualité avec pour objectif former des citoyens identiques, pensant et agissant de la même sorte.

L’école de nos jours tend à créer des clones humains qui grandissent sous pression sans exploiter suffisamment leurs facultés cognitives d’imagination, de créativité, de collaboration, etc.

Avec l’avancée exponentielle des technologies comme l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la biotechnologie, il est presque certain que le modèle d’éducation d’aujourd’hui fera faillite. Le fait est que nous n’avons pas encore créé une solution de rechange viable qui peut être appliquée tant dans un village du Sud de la Tunisie qu’au cœur de la Silicon Valley en Californie.

« L’école actuelle, héritée de la révolution industrielle, continue de produire des citoyens standardisés dans un monde qui exige singularité, agilité et créativité. Il est temps de repenser nos fondations éducatives. »

A travers mon rôle de « Education Futurist » via l’organisation non-profit « AI Exponential Thinker », j’ai souvent partagé ma vision du futur de l’Education et débattu des risques de maintenir ce système obsolète dans les années à venir.

Pour un enfant de 5 ans aujourd’hui et qui aura 30 ans en 2050, il devra affronter un monde incertain et en changement continu où la technologie semble la seule composante en évolution continuelle. L’école lui aura communiqué des informations et des connaissances qu’il aurait pu acquérir grâce aux technologies comme Chatgpt, Deepseek ou via les formations accessibles dans l’univers Digitale. Un système d’éducation Futuriste doit mettre en place les concepts de « life long learning » et « Transferable skills”.

Plusieurs organisations comme le WEF ou OCDE peinent à prédire le marché du travail dans un horizon de 15-20 ans mais continuent de confirmer que la Technologie offre des milliers d’opportunités.

« Un enfant de 5 ans aujourd’hui vivra dans un monde où l’intelligence artificielle sera omniprésente. Lui enseigner des savoirs figés, c’est l’armer pour un passé révolu, pas pour l’avenir. »

En ce début d’année 2025, nous avons noté une accélération sans précédent des avancées technologiques en Chine bousculant les Etats-Unis, des investissements colossaux en intelligence artificielle dans plusieurs pays, un climat géopolitique de conflit et d’incertitudes, etc.

Dans un avenir proche, il y’aura de moins en moins de continuité entre les différentes périodes de l’existence. Un système d’Education qui continue de former les jeunes à des métiers qui n’existeront plus dans un horizon de 15-20 ans est un modèle obsolète qui pénalise fortement les citoyens et les Nations.

Enseigner les 4 C et 3 A

Néanmoins, il est dangereux d’opérer un changement radical et brusque du système d’éducation. Nous avons besoin d’une approche d’évolution itérative qui permettra d’adapter le système existant tout en l’ajustant aux besoins des métiers de l’avenir. Dans le cadre de ce processus évolutif, nous devons enseigner les 4 C et 3 A. Les quatre C sont la pensée Critique (Critical Thinking), communication, collaboration et créativité. Les 3 A sont l’Intelligence Artificielle (AI), Agilité et Adaptabilité.

En résumé, les écoles devraient cibler des compétences techniques en relation avec les technologies comme IA, la robotique, les agents autonomes, la réalité mixte, le quantum computing, etc. L’école de demain devrait développer les compétences générales utiles dans la vie courante comme la capacité d’affronter le changement, d’apprendre des choses nouvelles, la capacité de se réinventer en permanence tout en préservant un équilibre mental (Agilité et Adaptabilité).

« Face à l’explosion des connaissances et à la vitesse du changement technologique, les enseignants ne doivent plus transmettre uniquement du contenu, mais guider les jeunes dans l’art de discerner, de penser et de se réinventer. »

Dans un tel monde changeant, donner plus d’informations à des élèves est la dernière chose qu’un enseignant a besoin de faire. Les informations sont partout et accessibles. Les enseignants auront besoin d’aider les élèves à sélectionner les informations utiles et crédibles tout en distinguant l’important de l’insignifiant afin de construire une compréhension du monde.

Il ne s’agit pas uniquement d’enseigner des compétences prédéterminées comme coder du python, apprendre l’anglais, etc. Une grande partie de ce qu’apprennent les enfants dans les écoles d’aujourd’hui n’aura probablement aucune pertinence en 2050.

Dans les années à venir, l’Afrique aura la plus grande population de jeunes dans le monde. L’Afrique a besoin d’être pionnier en définissant un nouveau système d’éducation futuriste et évolutif qui préparera nos jeunes à un meilleur avenir.

« L’école de demain ne peut se résumer à enseigner le codage ou l’anglais. Elle doit développer des compétences humaines profondes : résilience, empathie, esprit critique. Ce sont elles qui permettront à chacun de naviguer dans un monde incertain. »

Ce nouveau système d’éducation doit prendre en considération des approches d’apprentissages personnalisées grâce à l’intelligence Artificielle afin de renforcer l’authenticité et l’unicité de chaque enfant.

Apprendre des compétences techniques autour des technologies et de l’univers digital est essentiel mais pas suffisant. Un système d’éducation Futuriste doit intégrer des parcours novateurs autour des compétences RMCE : Résilience, Méditation, pensée Critique et Empathie. Pour définir et mettre en place ce nouveau modèle d’Education évolutif, les nations ont besoin d’une collaboration active engageant les Organisations gouvernementales, non gouvernementales et non-profit afin d’accélérer le mouvement et préparer des millions de jeunes générations à affronter un avenir de technologies exponentielles imprégné d’un changement rapide sans précédent.