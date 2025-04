Treize universités tunisiennes, ainsi que divers acteurs académiques, institutionnels et industriels ont pris part à un workshop organisé par l’Université Virtuelle de Tunis (UVT) sur le thème « L’IA, Moteur de Transformation de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : Vers une Stratégie d’Intégration et d’Innovation ».

Cet événement, qui s’est tenu au Centre international de formation des formateurs et d’innovation pédagogique (CIFFIP) au Lac 2, a été l’occasion d’explorer les opportunités offertes par l’intelligence artificielle (IA) dans ces domaines.

Le président de l’UVT, Slim Ben Saïd, a déclaré que cette initiative vise à élaborer une stratégie quinquennale pour intégrer l’IA dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. Cette feuille de route sera soumise au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique après validation des résultats issus du workshop.

Il a souligné que la stratégie, dont les travaux ont commencé il y a plusieurs mois, comporte plusieurs axes principaux portant sur les modes d’intégration de l’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur.

Sameh Bokri, professeure de l’enseignement supérieur à l’UVT, a souligné l’engagement des participants à soutenir cette démarche. Elle a précisé que les travaux se concentrent sur plusieurs axes clés, notamment le renforcement des compétences en IA, la promotion de la recherche scientifique fondamentale et appliquée, ainsi que le développement d’un enseignement de qualité adapté aux besoins spécifiques des apprenants grâce aux outils d’IA. Elle ambitionne également d’accélérer la transformation digitale des établissements universitaires tout en favorisant une innovation responsable à fort impact socio-économique.

Ce workshop s’inscrit dans une dynamique collaborative visant à positionner la Tunisie comme un acteur majeur dans l’adoption de l’IA pour moderniser son système éducatif et stimuler son économie du savoir.