Le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations U17 a été donné ce lundi à Casablanca avec des premières affiches riches en rebondissements dans le groupe B. Le Burkina Faso a créé la surprise en s’imposant face au Cameroun (2-1), tandis que l’Afrique du Sud a remporté un duel spectaculaire face à l’Égypte (4-3).

Sur la pelouse du stade El Arbi Zaouli, les jeunes Étalons burkinabés ont brillé grâce à un doublé décisif d’Asharaf Tapsoba (19e, 41e), reléguant les Lionceaux camerounais au second plan malgré une réduction de l’écart par David Nyangono (75e).

De son côté, l’Afrique du Sud a livré un match haletant contre l’Égypte. Après avoir été menée, elle est revenue grâce à un festival offensif : Simphiwe Mlondo a ouvert le score dès la 1ère minute, suivi par deux penalties transformés par Néo Daniel Bohloko (27e, 41e), et un but d’Amoreece Witbooi (71e). Les Pharaons U17 avaient pourtant frappé fort en début de match avec trois buts de Mohamed Emam (4e, 13e) et Hamza Abdel Karim (18e).

Cette CAN U17, qui réunit 12 équipes réparties en quatre groupes, joue un double rôle : couronner les champions du continent et qualifier les meilleures sélections africaines pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA, prévue au Qatar en fin d’année. Les deux premiers de chaque groupe accèderont directement aux quarts de finale et au Mondial. Les deux dernières places pour le tournoi mondial seront attribuées à l’issue de barrages entre les troisièmes des groupes.