La 29ᵉ journée du championnat d’Espagne a été marquée par des rebondissements, des derbys électriques et une lutte intense en tête de classement. Le FC Barcelone a conforté sa première place grâce à une victoire convaincante face à Gérone (4-1), pendant que le Real Madrid s’est imposé difficilement contre Leganés (3-2), maintenant la pression sur son rival catalan.

L’Atlético Madrid, en déplacement à l’Espanyol Barcelone, a été accroché (1-1) et laisse filer des points précieux dans la course au titre. Dans le derby andalou, le Betis Séville s’est imposé 2-1 face au FC Séville, une victoire qui lui permet de rester au contact de Villarreal, également vainqueur sur la pelouse de Getafe (2-1).

Autres faits marquants du week-end : la Real Sociedad s’est imposée face à Valladolid (2-1), condamnant un peu plus les visiteurs à la relégation. Alavés a chuté à domicile contre Rayo Vallecano (0-2), tandis que Valence s’est donné de l’air avec un succès important face à Majorque (1-0). Bilbao et Osasuna se sont neutralisés (0-0), tout comme Celta Vigo et Las Palmas (1-1) en clôture lundi soir.

Classement après 29 journées :

Le FC Barcelone reste leader avec 66 points, suivi du Real Madrid (63 pts) et de l’Atlético Madrid (57 pts). Athletic Bilbao complète le quatuor de tête. En bas de tableau, Valladolid reste lanterne rouge avec 16 points, talonné par Las Palmas (26 pts) et Leganés (27 pts).