Le mardi 1er avril 2025, à 21h30, le Real Madrid accueillera la Real Sociedad pour une affiche palpitante en demi-finale de la Coupe d’Espagne. Un duel attendu entre deux équipes qui rêvent de décrocher une place en finale et d’ajouter un trophée prestigieux à leur palmarès.

Leader en Liga et toujours en lice en Ligue des champions, le Real Madrid de Carlo Ancelotti aborde cette demi-finale avec ambition. Après avoir éliminé l’Atlético Madrid au tour précédent, les Merengues veulent confirmer leur statut de favoris et poursuivre leur domination sur la scène nationale. Avec des joueurs clés comme Jude Bellingham, Vinícius Jr., et Luka Modrić, le club madrilène compte sur son expérience et son effectif étoilé pour faire la différence.

De son côté, la Real Sociedad ne compte pas faire de la figuration. L’équipe basque, dirigée par Imanol Alguacil, s’est forgé une solide réputation ces dernières saisons en Liga et en Coupe d’Europe. Après avoir éliminé le FC Séville en quart de finale, les coéquipiers de Mikel Oyarzabal espèrent créer la surprise au Santiago Bernabéu.

Quelle chaîne diffuse Real Madrid – Real Sociedad ?

Le match Real Madrid – Real Sociedad, comptant pour les demi-finales de la Coupe d’Espagne, sera diffusé en direct sur L’Équipe le mardi 1er avril 2025 à 21h30.