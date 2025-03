Demain, mardi 1er avril, l’Espérance Sportive de Tunis disputera un nouveau chapitre de son histoire africaine en affrontant les Mamelodi Sundowns en quart de finale aller de la Ligue des Champions de la CAF. Une affiche de prestige programmée à 14h00 Heure locale au Loftus Versfeld Stadium de Johannesburg.

Seul club tunisien encore en lice, l’EST entamera son 18e quart de finale dans la compétition, dont le 9e consécutif, un record qui atteste de sa constance au plus haut niveau continental. Après avoir terminé en tête du groupe D avec 13 points (4 victoires, 1 nul, 1 défaite), devant Pyramids FC, Sagrada Esperança et Djoliba AC, les Sang et Or espèrent réaliser un bon résultat à l’extérieur pour aborder le retour à Radès dans les meilleures conditions.

Cette rencontre marquera aussi le retour de Maher Kanzari sur la scène continentale avec l’Espérance, 12 ans après son dernier passage. Il a succédé au Roumain Laurentiu Reghecampf, et retrouve un visage familier en la personne de Miguel Cardoso, coach actuel des Sundowns et ancien entraîneur de l’EST… qui avait justement conduit les Tunisiens jusqu’en finale l’an dernier, en écartant ces mêmes Sundowns sur le score identique de 1-0 à l’aller comme au retour.

Une atmosphère de revanche plane donc sur ce choc, où les Sud-Africains, poussés par leur public (entrée gratuite), miseront notamment sur leur attaquant vedette Peter Shalulile pour faire la différence.

Le onze probable de l’EST :

Gardien : Moez Ben Saïd

: Moez Ben Saïd Défense : Hamza Jelassi – Mohamed Amine Ben Hamida (axe), Aymen Ben Mohamed – Raed Bouchniba (côtés)

: Hamza Jelassi – Mohamed Amine Ben Hamida (axe), Aymen Ben Mohamed – Raed Bouchniba (côtés) Milieu : Konaté, Teka, Guennichi, Azouni, Ogbelu (en l’absence d’Aholou)

: Konaté, Teka, Guennichi, Azouni, Ogbelu (en l’absence d’Aholou) Attaque : Belaili – Mokwana – Jebali, avec Diakité en pointe (auteur d’un triplé en amical face au CAB)

Où suivre le match en direct ?

Le match sera transmis en Direct sur les chaînes beIN Sports 6 (Arabe).

Le match retour est prévu le 8 avril à 20h00 au stade Hamadi Agrebi de Radès. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera en demi-finale Al Ahly (Égypte) ou Al Hilal (Soudan).