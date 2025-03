L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) et la Fondation Agir Contre l’Exclusion (Face Tunisie) ont scellé un partenariat visant à soutenir les projets agricoles innovants, encourager l’investissement et renforcer l’autonomie économique des jeunes entrepreneurs ruraux.

L’APIA et FACE Tunisie œuvreront dans ce cadre à surmonter les difficultés auxquelles font face les projets, tels que les procédures administratives ou l’obtention des certificats de qualité, et ce, pour leur fournir plus de perspectives de commercialisation tant au niveau local qu’international, a indiqué l’APIA dans un communiqué publié, jeudi.

L’objectif de cette initiative est d’autonomiser les jeunes entrepreneurs du secteur agricole et de contribuer au développement agricole durable et global.