La spécialiste en gériatrie Afef Hammami a conseillé les jeuneurs parmi les personnes âgées de ne pas boire du café à la rupture du jeune pour éviter les risques d’acidité gastrique.

Elle a indiqué dans une déclaration à la TAP que les personnes âgées ne doivent pas boire de boissons gazeuses au moment de la rupture du jeune, au risque d’augmenter le taux d’acidité dans l’estomac, et d’éviter la consommation d’aliments riches en graisse.

Hammami a souligné que le tabagisme, l’obésité et l’anxiété ont tendance à accroitre les remontées acides, surtout pour les personnes souffrant d’inflammation de l’estomac.

Les repas d’Iftar et du shour doivent être équilibrés et consommés en petite quantité a-t-elle signalé, relevant l’importance de boire beaucoup d’eau et de manger quelques dattes à la rupture du jeune.