La Zimbabwéenne Kirsty Coventry a été élue jeudi en Grèce à la présidence du Comité international olympique (CIO), devenant la première femme et première Africaine accédant à ce poste, où elle succède à seulement 41 ans, à l’Allemand Thomas Bach.

Dans le luxueux complexe grec de Costa Navarino, face à la mer Ionienne, un seul tour a suffi pour que la septuple médaillée olympique de natation déjoue les pronostics en décrochant une majorité absolue de 49 voix face à ses six concurrents.

L’Espagnol Juan Antonio Samaranch Junior (28 voix) et le Britannique Sebastian Coe (avec seulement huit suffrages).

Et les outsiders annoncés, soit le Français David Lappartient, le Japonais Morinari Watanabe, le Suédo-Britannique Johan Eliasch et le prince jordanien Faisal Al-Hussein, n’ont pas plus fait le poids.

Dans son programme, elle a expliqué vouloir marquer “une pause”, le temps de réfléchir collectivement avec les membres du CIO, sans dire si cette phase de consultation inclura les fédérations internationales et comités nationaux olympiques.